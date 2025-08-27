「（髙橋海人は）かわいらしい中にも情熱がある方」『24時間テレビ』でKing & Prince髙橋海人と市川團十郎のコラボが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（高は、はしごだかが正式表記）が、8月31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の企画「ボーダーレスLIVE」にて、伝統芸能・歌舞伎の当代随一の名手、市川團十郎とコラボパフォーマンスを披露することが決定した。

■歌舞伎界を代表する名手・市川團十郎がHIP-HOPに挑戦！

国内外を含めたエンターテインメント各界の第一線から、音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたち総勢96人が集結する「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」。

およそ20年のダンス歴を誇り、エンターテインメントの各界から芸能界屈指の表現力とも称賛される高橋海人と、歌舞伎界を代表する大名跡「市川團十郎」を背負う第十三代 市川團十郎白猿が、史上空前のコラボレーションで国技館を魅了する。

しかも、パフォーマンスの一部にはHIP-HOPブロックも！ ダンサー、コレオグラファー、アーティストと多岐にわたる活躍で世界中から注目されるRIEHATAが振り付けを務め、自身もダンスパフォーマンスを披露する。歌舞伎界と日本HIP-HOPダンス界、それぞれのトップの競演にも注目だ。

■高橋海人「お会いするまでずっとドキドキしていました！」

今回、市川團十郎との初共演にして、共にこの大舞台に挑む高橋海人は「お会いするまでずっとドキドキしていました！ 市川團十郎さんというすごい方とご一緒して、日本を代表するような文化、歌舞伎とHipHopをミックスさせた作品を作らせて頂けること、本当にありがたく、嬉しいです。一緒にボーダーを超えていけるように精一杯がんばります！」とコメント。

ふたりの練習では、市川團十郎自ら高橋に、歌舞伎を象徴する大技「見得（みえ）」を教える場面もあったとのこと。生放送の超豪華ステージで、いったいどんな表現で観るものを引き込むのか。生放送を楽しみに待とう。

■市川團十郎 コメント

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

