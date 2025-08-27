日経平均27日前引け＝反発、135円高の4万2529円 日経平均27日前引け＝反発、135円高の4万2529円

27日前引けの日経平均株価は反発。前日比135.55円（0.32％）高の4万2529.95円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は662、値下がりは855、変わらずは100。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を102.65円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が42.65円、ＳＢＧ <9984>が40.52円、ＴＤＫ <6762>が12.41円、テルモ <4543>が10.40円と続いた。



マイナス寄与度は13円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、リクルート <6098>が11.24円、ファストリ <9983>が10.53円、ファナック <6954>が9.79円、ダイキン <6367>が8.61円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、空運、非鉄金属、医薬品が続いた。値下がり上位には保険、その他製品、サービスが並んだ。



株探ニュース

