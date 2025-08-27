TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が自身のInstagramにて、アップヘアの最新ショットを公開した。

■TWICEモモが赤髪のお団子ヘアで登場！

モモは、8月25日に表参道ヒルズで開催された、コスメブランドWonjungyo（ウォンジョンヨ）のイベントに登場。ベアトップのブラックドレス姿で現れ、ブランドミューズらしい圧倒的な存在感を披露した。

モモが公開したのは、その時のオフショット。ドレスを着用したモモの美しいデコルテが際立っている。様々な表情をカメラに向けた1ショットをはじめ、ブランドの監修を務める人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨとの2ショット（5、6枚目）、イベントでの写真（4、7枚目）なども差し込まれた。

最近ではボブヘアが定着しつつあるが、イベントではお団子ヘアを披露したモモ。SNSでは、「久しぶりの髪アップも雰囲気変わって好き」「モモの赤髪お団子ヘア可愛い」「モモりんのお団子ヘアがあまりに可愛すぎる」「お団子待ってた！」「重めの前髪もいい！」「お団子ももりん会いたかった」など、ヘアスタイルへの感想が多く見られた。

