Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。メイク中の姿を公開した。

■“メンバーカラー”オレンジのスカーフを巻いてスチームを浴びる向井康二

首元にメンバーカラーであるオレンジのスカーフを巻き、前髪を横分けにして、スチームを浴びている向井。顔には黒のフェイスパックを付けており、その姿が『仮面ライダーシリーズ』のショッカーに似ていると思ったようで、「ヒー！！（ショッカー風）」と綴っている。

また向井といえば、丸いものをアルファベットの「O」に見立てて、「Ohayo」と投稿するのがおなじみとなっているが、今回は自身の瞳、鼻の穴、口を「O」に見立て、3つの「Ohayo」を作った。

ファンからは「朝から笑った」「さすがにかわいすぎる」「楽しそうで幸せ」「最高の自担」といった声が寄せられている。

Snow Man

