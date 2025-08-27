向井康二がメイク中のレアショットを公開！スチームを浴びる“ショッカー風”の黒パック姿に「朝から笑った」「さすがにかわいすぎる」の声
Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。メイク中の姿を公開した。
■“メンバーカラー”オレンジのスカーフを巻いてスチームを浴びる向井康二
首元にメンバーカラーであるオレンジのスカーフを巻き、前髪を横分けにして、スチームを浴びている向井。顔には黒のフェイスパックを付けており、その姿が『仮面ライダーシリーズ』のショッカーに似ていると思ったようで、「ヒー！！（ショッカー風）」と綴っている。
また向井といえば、丸いものをアルファベットの「O」に見立てて、「Ohayo」と投稿するのがおなじみとなっているが、今回は自身の瞳、鼻の穴、口を「O」に見立て、3つの「Ohayo」を作った。
ファンからは「朝から笑った」「さすがにかわいすぎる」「楽しそうで幸せ」「最高の自担」といった声が寄せられている。
■フェイスパック＆スチーム効果？向井康二の美肌際立つショット
Snow Man
