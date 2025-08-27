東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、インタートレ、ＴワークスがS高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、インタートレ、ＴワークスがS高

27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数626、値下がり銘柄数707と、値下がりが優勢だった。



個別ではインタートレード<3747>、トレードワークス<3997>がストップ高。明豊エンタープライズ<8927>は一時ストップ高と値を飛ばした。太洋基礎工業<1758>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、大本組<1793>、錢高組<1811>、テノックス<1905>など79銘柄は年初来高値を更新。誠建設工業<8995>、グッドライフカンパニー<2970>、アール・エス・シー<4664>、オリジナル設計<4642>、ＭＩＣ<300A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>が一時ストップ安と急落した。ピクセルカンパニーズ<2743>、夢みつけ隊<2673>、児玉化学工業<4222>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、ＧＦＡ<8783>は値下がり率上位に売られた。



