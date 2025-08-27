二階堂ふみと結婚のカズレーザー、“特に印象に残ったお祝いメッセージ”明かす
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。女優・二階堂ふみ（30歳）との結婚に多くの祝福を受けているが、“特に印象に残ったお祝いメッセージ”について語った。
8月10日に二階堂ふみとの結婚を電撃発表したカズレーザーが、番組のインタビューに対応。結婚発表後、多くの人たちから祝福を受けているが、特に印象に残ったお祝いメッセージがあったという。
それは「東野幸治さんから、当日すぐに、結構本当にすぐにご連絡いただいて。LINEをいただきまして」と、先輩のタレント・東野幸治からのメッセージ。
カズレーザーによると、東野は「ご結婚おめでとうございます」「訳が分かりません」と送ってきたため、カズレーザーが「北海道が猛暑日になるような世の中なので、こういうこともあるんじゃないですか」と返したところ、東野は「合点がいきました」と納得したそうだ。
これにカズレーザーは「なんの合点がいったのかわからないですけども」としつつ、印象に残ったメッセージだったという。
