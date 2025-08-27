ETF売買動向＝27日前引け、ＧＸ自動ＥＶ、スタンダ２０が新高値 ETF売買動向＝27日前引け、ＧＸ自動ＥＶ、スタンダ２０が新高値

27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比46.9％減の929億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.6％減の749億円だった。



個別では上場中国Ａ株パンダ <1322> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.78％安と大幅に下落。



日経平均株価が135円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金418億8700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均647億9300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が78億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が55億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が44億1200万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が27億5600万円の売買代金となった。



株探ニュース

