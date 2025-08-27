東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＴＯＲＩＣＯがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＴＯＲＩＣＯがS高

27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数356と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。情報戦略テクノロジー<155A>、博展<2173>、アールプランナー<2983>、ｃｏｔｔａ<3359>、ｒａｋｕｍｏ<4060>など20銘柄は年初来高値を更新。ラクサス・テクノロジーズ<288A>、マクアケ<4479>、日本動物高度医療センター<6039>、トライアルホールディングス<141A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>は値上がり率上位に買われた。



一方、イオレ<2334>が一時ストップ安と急落した。ベストワンドットコム<6577>は年初来安値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ビーマップ<4316>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

