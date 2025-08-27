ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 41887 -43.5 30990
２. <1357> 日経Ｄインバ 7841 -47.1 8731
３. <1579> 日経ブル２ 5749 -25.5 333.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 5501 -26.2 36730
５. <1360> 日経ベア２ 4412 -56.4 214.3
６. <1459> 楽天Ｗベア 2756 -36.8 352
７. <1321> 野村日経平均 2543 -66.2 43820
８. <1540> 純金信託 1970 -29.2 15110
９. <1320> ｉＦ日経年１ 936 -48.6 43670
10. <1306> 野村東証指数 779 -72.4 3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル 778 -78.6 575.6
12. <1343> 野村ＲＥＩＴ 717 26.7 2070.5
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 663 -57.3 47640
14. <1329> ｉＳ日経 599 -74.6 4393
15. <1655> ｉＳ米国株 595 -50.1 688.1
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 586 -46.2 679.4
17. <2837> ＧＸ中小日株 560 -100.0 2597
18. <1580> 日経ベア 534 6.4 1342.0
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 503 208.6 313.8
20. <1489> 日経高配５０ 420 -65.1 2507
21. <1398> ＳＭＤリート 395 -25.3 1989.5
22. <1358> 日経２倍 380 -38.9 58410
23. <1308> 日興東証指数 366 -66.0 3150
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 336 -21.9 2091
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 332 -56.4 53280
26. <1545> 野村ナスＨ無 331 -61.6 35090
27. <2036> 金先物Ｗブル 311 -5.5 101000
28. <2516> 東証グロース 296 57.4 612.8
29. <2644> ＧＸ半導日株 293 -8.4 1869
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 291 -65.8 27465
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 281 -58.9 220
32. <314A> ｉＳゴールド 275 -49.7 237.0
33. <1542> 純銀信託 265 55.0 16840
34. <1346> ＭＸ２２５ 262 -69.3 43870
35. <1671> ＷＴＩ原油 262 21.9 2991
36. <2860> 野村独株Ｈ有 261 645.7 3162
37. <1476> ｉＳＪリート 256 42.2 1986
38. <1678> 野村インド株 254 18.7 330.5
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 234 -67.6 2002
40. <1330> 日興日経平均 221 -87.7 43870
41. <1328> 野村金連動 220 -60.1 11985
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 208 -42.5 1082
43. <1547> 日興ＳＰ５百 184 -52.5 10415
44. <1615> 野村東証銀行 181 -77.0 448.8
45. <1326> ＳＰＤＲ 177 -28.6 46060
46. <2089> 農中ＤＡＸＨ 173 -100.0 2760.0
47. <2511> 野村外国債券 171 175.8 1104.5
48. <1356> ＴＰＸベア２ 170 -60.5 221.1
49. <2244> ＧＸＵテック 151 -39.6 2696
50. <1699> 野村原油 148 51.0 384.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 41887 -43.5 30990
２. <1357> 日経Ｄインバ 7841 -47.1 8731
３. <1579> 日経ブル２ 5749 -25.5 333.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 5501 -26.2 36730
５. <1360> 日経ベア２ 4412 -56.4 214.3
６. <1459> 楽天Ｗベア 2756 -36.8 352
７. <1321> 野村日経平均 2543 -66.2 43820
８. <1540> 純金信託 1970 -29.2 15110
９. <1320> ｉＦ日経年１ 936 -48.6 43670
10. <1306> 野村東証指数 779 -72.4 3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル 778 -78.6 575.6
12. <1343> 野村ＲＥＩＴ 717 26.7 2070.5
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 663 -57.3 47640
14. <1329> ｉＳ日経 599 -74.6 4393
15. <1655> ｉＳ米国株 595 -50.1 688.1
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 586 -46.2 679.4
17. <2837> ＧＸ中小日株 560 -100.0 2597
18. <1580> 日経ベア 534 6.4 1342.0
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 503 208.6 313.8
20. <1489> 日経高配５０ 420 -65.1 2507
21. <1398> ＳＭＤリート 395 -25.3 1989.5
22. <1358> 日経２倍 380 -38.9 58410
23. <1308> 日興東証指数 366 -66.0 3150
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 336 -21.9 2091
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 332 -56.4 53280
26. <1545> 野村ナスＨ無 331 -61.6 35090
27. <2036> 金先物Ｗブル 311 -5.5 101000
28. <2516> 東証グロース 296 57.4 612.8
29. <2644> ＧＸ半導日株 293 -8.4 1869
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 291 -65.8 27465
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 281 -58.9 220
32. <314A> ｉＳゴールド 275 -49.7 237.0
33. <1542> 純銀信託 265 55.0 16840
34. <1346> ＭＸ２２５ 262 -69.3 43870
35. <1671> ＷＴＩ原油 262 21.9 2991
36. <2860> 野村独株Ｈ有 261 645.7 3162
37. <1476> ｉＳＪリート 256 42.2 1986
38. <1678> 野村インド株 254 18.7 330.5
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 234 -67.6 2002
40. <1330> 日興日経平均 221 -87.7 43870
41. <1328> 野村金連動 220 -60.1 11985
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 208 -42.5 1082
43. <1547> 日興ＳＰ５百 184 -52.5 10415
44. <1615> 野村東証銀行 181 -77.0 448.8
45. <1326> ＳＰＤＲ 177 -28.6 46060
46. <2089> 農中ＤＡＸＨ 173 -100.0 2760.0
47. <2511> 野村外国債券 171 175.8 1104.5
48. <1356> ＴＰＸベア２ 170 -60.5 221.1
49. <2244> ＧＸＵテック 151 -39.6 2696
50. <1699> 野村原油 148 51.0 384.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース