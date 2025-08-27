　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 41887　　 -43.5　　　 30990
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　7841　　 -47.1　　　　8731
３. <1579> 日経ブル２　　　　5749　　 -25.5　　　 333.6
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5501　　 -26.2　　　 36730
５. <1360> 日経ベア２　　　　4412　　 -56.4　　　 214.3
６. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2756　　 -36.8　　　　 352
７. <1321> 野村日経平均　　　2543　　 -66.2　　　 43820
８. <1540> 純金信託　　　　　1970　　 -29.2　　　 15110
９. <1320> ｉＦ日経年１　　　 936　　 -48.6　　　 43670
10. <1306> 野村東証指数　　　 779　　 -72.4　　　3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　 778　　 -78.6　　　 575.6
12. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 717　　　26.7　　　2070.5
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 663　　 -57.3　　　 47640
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　 599　　 -74.6　　　　4393
15. <1655> ｉＳ米国株　　　　 595　　 -50.1　　　 688.1
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 586　　 -46.2　　　 679.4
17. <2837> ＧＸ中小日株　　　 560　　-100.0　　　　2597
18. <1580> 日経ベア　　　　　 534　　　 6.4　　　1342.0
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 503　　 208.6　　　 313.8
20. <1489> 日経高配５０　　　 420　　 -65.1　　　　2507
21. <1398> ＳＭＤリート　　　 395　　 -25.3　　　1989.5
22. <1358> 日経２倍　　　　　 380　　 -38.9　　　 58410
23. <1308> 日興東証指数　　　 366　　 -66.0　　　　3150
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 336　　 -21.9　　　　2091
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 332　　 -56.4　　　 53280
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　 331　　 -61.6　　　 35090
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　 311　　　-5.5　　　101000
28. <2516> 東証グロース　　　 296　　　57.4　　　 612.8
29. <2644> ＧＸ半導日株　　　 293　　　-8.4　　　　1869
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 291　　 -65.8　　　 27465
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 281　　 -58.9　　　　 220
32. <314A> ｉＳゴールド　　　 275　　 -49.7　　　 237.0
33. <1542> 純銀信託　　　　　 265　　　55.0　　　 16840
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 262　　 -69.3　　　 43870
35. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 262　　　21.9　　　　2991
36. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 261　　 645.7　　　　3162
37. <1476> ｉＳＪリート　　　 256　　　42.2　　　　1986
38. <1678> 野村インド株　　　 254　　　18.7　　　 330.5
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 234　　 -67.6　　　　2002
40. <1330> 日興日経平均　　　 221　　 -87.7　　　 43870
41. <1328> 野村金連動　　　　 220　　 -60.1　　　 11985
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 208　　 -42.5　　　　1082
43. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 184　　 -52.5　　　 10415
44. <1615> 野村東証銀行　　　 181　　 -77.0　　　 448.8
45. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 177　　 -28.6　　　 46060
46. <2089> 農中ＤＡＸＨ　　　 173　　-100.0　　　2760.0
47. <2511> 野村外国債券　　　 171　　 175.8　　　1104.5
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 170　　 -60.5　　　 221.1
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 151　　 -39.6　　　　2696
50. <1699> 野村原油　　　　　 148　　　51.0　　　 384.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース