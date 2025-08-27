猛烈な暑さは8月末から9月にかけても続きそうです。今週末31日(日)には名古屋で最高気温40℃が予想されています。9月に入っても関東から九州にかけて35℃以上の猛暑日の所があるでしょう。また、9月も台風シーズンが続きますので、台風の発生にも注意が必要です。

28日(木)〜9月3日(水)の天気 猛暑続く 31日(日)は名古屋40℃も

明日28日(木)は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける所があるでしょう。北海道や関東は雲が多く、にわか雨や雷雨がありそうです。東海から九州、沖縄は広く晴れますが、山沿いを中心に、局地的に雨雲が発達する見込みです。明日28日(木)は関東は猛暑が収まり、東京の連続猛暑日はストップするでしょう。一方、東海から九州は猛暑日の所が多くなりそうです。





29日(金)以降は東北から九州にかけて晴れる所が多いでしょう。30日(土)には関東でも再び猛暑となる見込みです。31日(木)は名古屋で最高気温が40℃と、命に関わるような暑さが再びやってきそうです。9月のスタート9月1日(月)も広い範囲で晴れて猛烈な暑さとなるでしょう。ただ、晴れていても一時的な雨に注意が必要です。3日(水)は関東と福岡で雨が降る見込みです。

9月4日(木)〜9日(火)の天気 雨降りやすい 暑さ幾分和らぐか

4日(木)は東北や関東は雨が降りますが、東海から九州を中心に晴れるでしょう。5日(金)は関東も晴れ間が出るでしょう。名古屋、大阪、福岡は最高気温35℃以上の猛暑日が続くでしょう。名古屋は7日(日)頃にかけて長く猛暑日が続きそうです。



6日(土)は関東から九州、沖縄にかけて雨が降るでしょう。7日(日)以降も関東は雨が続く見込みです。8日(月)は関東から近畿にかけて雨が降りそうです。



8月は4つの台風が発生しましたが(8月27日時点)、9月も台風が多く発生する時期です。日本付近に接近したり上陸したりすることも多く、過去には大規模な被害が発生したこともあります。日本の南の海上では積乱雲の活動が活発になっているため、今後も台風の発生には注意が必要です。今のうちから台風による大雨に備えておくようにしてください。