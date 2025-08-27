ときには成績表を改ざんした娘の足に熱湯をかけることも……。2018年、滋賀県で女子大生が母親をバラバラにした殺人事件。その背景にある、おぞましい「教育虐待」の実態とは？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）のダイジェスト版をお届けする。

2018年、滋賀県で女子大生が母親を殺害し、遺体をバラバラにして遺棄するという衝撃的な事件が発生した。この事件の背景には、国立大学医学部への進学を強要する母親からの長年にわたる「教育虐待」があった。

「あんたが看護師になるなら、病院に行って荒らしてやる」

女子大生・桐生のぞみ（当時31歳）は9年間の浪人生活を強いられていた。母親のしのぶさん（当時58歳）には学歴コンプレックスがあり、娘を国立大学医学部に入学させ医者にすることが「人生の勝ち組」だと信じて疑わなかった。

のぞみが小学生の頃から、しのぶさんは「これじゃあ、みっともない公立中学にしか行けない」と娘の成績に不満を示し、問題集を必死に解くよう命じた。高校3年時には医師になる気力を失っていたのぞみに対し、担任教師が看護学科への進学を勧めたことで、しのぶさんは「のぞみが看護師なんてありえない。たかが高校教師のくせに偉そうに」と激怒した。

高校卒業後も医学部受験に失敗し続けるのぞみに対し、しのぶさんは浪人生活を強要。家出をしても探偵を雇って連れ戻し、「あんたなんか産まなきゃ良かった」と罵り、暴行を繰り返した。のぞみは「囚人のような暮らしだった」と後に証言している。

27歳でようやく滋賀医科大学医学部看護学科に合格したのぞみだったが、しのぶさんは看護師ではなく助産師になるよう命じた。看護師になりたいと願うのぞみに対し、しのぶさんは「もし、あんたが看護師になるなら、病院に行って荒らしてやる。病院にいられなくなるようにしてやる」と脅した。

2018年1月20日、精神的に追い詰められたのぞみは母親を刺殺。遺体をバラバラにして野洲川の河川敷に遺棄した。犯行後、ツイッターに「モンスターを倒した。これで一安心だ」と投稿していた。

この事件は、教育熱心という名の下に行われる過度な干渉や強要が、いかに子どもの人生と心を破壊するかを示す悲惨な例となった。

