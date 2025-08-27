オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が27日までにインスタグラムを更新。昨年結婚した妻との夫婦喧嘩を明かした。

藤森は「ハワイで結婚式をしてきました」と挙式を報告。「最高にかわうぃー花嫁と娘でした 両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり良かったです」と振り返った。

しかし一方で、「この写真の違和感をお分かりいただけただろうか。。。最後のお写真ですがこの投稿をする直前に女性セブン様よりお撮りいただいたお写真です。記事によると仲睦まじい様子！としてこの写真を使われてますが、どう考えても妻はブチギレてます！！」と、週刊誌に掲載された夫婦の写真をアップ。「ありとあらゆる怒りを私にぶつけてる最中でございます。デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！と全く空気を読まない私の旦那としてクズな発言に対してブチギレてる妻でございます」と妻が激怒した原因を明かした上で、「どうか記事をお書きになるのでしたらより正確に確かな取材のもとにお書きください！」と訴えた。

さらに「この写真うつりを見た妻はこの日以上にブチギレておりまして、あげくわたくしに『外でわたしをキレさすなよ！！』とさらに怒り心頭でございます。女性セブン様 わたくしの身の安全のためにも不確かな記事の掲載はおやめください！仲睦まじくありません！ブチギレられ中でございます」と激怒する妻の様子をつづり、「うちの妻普段はもっと可愛らしい笑顔をしておりますゆえ。それにしてもキレてますねー！！！ごめんなちゃーい！！この写真の投稿許可をくれた妻の寛大さに感謝」とユーモアを交えてつづった。

藤森は昨年5月、元タレントでスポーツインストラクターの一般女性と結婚したことを発表した。同4月に婚姻届を提出したという。同11月には第1子女児が誕生している。