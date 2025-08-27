¸µCHAI¤ÎMANA¡õKANA¤¬½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëKOMAGOME¤¬Âè1ÃÆ³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡YUUKA¤ÈCHIHIRO¡Ê¸µ¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦KOMAGOME¤¬¡¢8·î27Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖWE CAN¡ÇT DOLL¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µ¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¤ÎYUUKA¤ÈCHIHIRO¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦KOMAGOME
¡¡KOMAGOME¤Ï¡¢º£Ç¯7·îËö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëYUUKA¤ÈCHIHIRO¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ý¥Ã¥×¡×¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè1ÃÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖWE CAN¡ÇT DOLL¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦CHAI¤ÎÁÐ»Ò¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢MANA¤ÈKANA¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£CHAI²ò»¶¸å½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¡¢YUUKA¤ÈCHIHIRO¤¬¤â¤È¤â¤ÈCHAI¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¡ÈKAWAII¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¡¢MANA¤ÈKANA¤¬²÷Âú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç²¿¤¬°¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®¹Ô¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶À¤ËÃé¼Â¤ÊÉ½¸½¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿CHAI¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢KOMAGOME¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWE CAN¡ÇT DOLL¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Î8·î¡¢9·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MANA¤ÈKANA¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¤È¤«ÀÊÌ¤È¤«¡¢»þÂå¤È¤«¥Æ¥ó¥Ý¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤æ¤¦¤â¤ó¡¢µ¤¤Ë¤»¤º·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¼¡Á¤ó¤ÖÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤ò²Î¤¦¡ª ¤½¤ì¤¬¡È¥¢¥ó¥°¥é¥Ý¥Ã¥×¡É¡ª CHAI²ò»¶¸å¡¢½é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÈKOMAGOME¡É¡ª Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ê¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
