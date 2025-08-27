江戸城百人番所 撮影／西股 総生（以下同）

（歴史ライター：西股 総生）

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回の「江戸城を知る」シリーズとして、江戸城の番所を紹介します。

天守より事例が少ない貴重な建物「番所」

江戸城には番所の建物が3棟、現存している。二の丸の同心番所、百人番所と大番所だ。番所の建物は見た目に地味なので、城好きの人でも「ふーん」くらいに軽く流してしまいそうだ。構造にも別段の特色はないから、建築史の分野でも天守・櫓や御殿より「格下」の扱いを受けている。

けれども、筆者は非常に貴重な建物なので、ぜひじっくり見学してほしいと思っている。なぜなら、第一に番所は現存事例が非常に少ない。城門とは別の独立した建物として残っている番所は、弘前城・掛川城・二条城・丸亀城など全国で10棟に満たない。数からいうなら、天守よりレアなのだ。

写真1：百人番所。日本の城では曲輪内の建物が現存していること自体がレアケースだ

第二に、天守や櫓とちがって普段使いの建物であること。天守や櫓は見た目は壮麗ではあるけれど、もともとが戦闘施設なので、普段は人が出入りしない。江戸時代のほとんどの期間を眠って過ごしていたわけで、軍事施設としての築城思想をうかがい知ることはできるものの、江戸時代の人々の息づかいみたいなものが感じられない。

写真2：同心番所。普段使いの建物ゆえ天守や櫓とは違った「生々しさ」が感じられる

対して、御殿や番所は普段使いの建物なので、江戸時代に実際に城で暮らしたり働いたりしていた人たちの、息づかいみたいなものが伝わってくる。しかも、残存数からいったら御殿も番所も、天守よりレア。そんな番所の建物を、「ふーん」で済ませてしまうのは、あまりにもったいない！

3つの番所の特徴と見どころ

・同心番所

写真3：大手三之門跡に建つ同心番所。背後に枡形の石垣が見える

三の丸から二の丸に入る大手三之門の枡形の中にある、小さな建物だ。建っている場所からわかるように大手三之門の警備詰所なので、正面側が大きく開け放てる造りになっている。江戸時代には、ここで登城する大名たちが、警備の役人（同心）からチェックを受けるポイントだった。

・百人番所

写真4：二の丸に建つ百人番所。手前のトピアリーに注意。宮内庁さん、グッジョブ！

大手三之門から二の丸に入ると左手に建っている大きな建物で、長大な庇が印象的である。実際に100人以上の役人が常駐していたといわれるが、これだけの規模があれば、戦時には籠城兵の陣屋としても使うことができただろう。

・大番所

写真5：中之門跡に建つ大番所。背後は本丸の石垣だ

二の丸中の門を入ったところに建っており、大名らが本丸に向かうコース上の最後のチェックポイントとなっている。同心番所・百人番所に比べて造作がていねいなのは、上級職の詰所だったから。要するに、二の丸警備指令所みたいな場所なのだ。

写真6：大番所は他より造作に高級感があり、御殿の付属建物のようだ

と、ここで気がついてほしいのは、柱や梁の太さである。大番所は番所の中では格上だから、御殿に近い造りとなっているし、百人番所だって多聞櫓並みの長大な建物だ。とはいえ、これまで見てきた門の建物に比べると、柱も梁も何とも華奢に見える。

といっても、番所が手抜きなのではなく、門の方が異常なのだ。普段使いの建物と、矢玉を浴びる前提の戦闘用建物とでは、要求される強度がまるで違っているのである。

写真7：大番所は他より造作に高級感があり、御殿の付属建物のようだ

もう一つ、3棟全部を見比べてみると、同心番所の造作が簡略であることに気づく。枡形の中に建っている同心番所は、戦闘時には邪魔になるので撤去する前提なのである。軍事施設という城の冷厳な本質が、こんな所にも顔を覗かせている。

いかがです？ 番所だって、意外に奥が深くて面白いでしょう？

写真8：百人番所の庇部分。写真7に比べると柱や梁が華奢だが、建物としてはこれが普通だ

写真9：同心番所。目立たない建物だし写真映えもしないが、よく見れば面白さが詰まっている

