藤森慎吾「チャラ男史上に残る最高のパーティー」妻・ミヅキさん＆長女“顔出し”挙式動画に反響「奥様めちゃ綺麗」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの挙式の様子を公開した。
【動画】「奥様めちゃ綺麗」藤森慎吾＆妻・ミヅキさん＆長女“顔出し”挙式動画
藤森は「ワイハーで結婚式あげちゃいました!!チャラ男史上に残る最高のパーティーとかわうぃー花嫁さんでした!!」と“らしさ”あふれるコメントとともに、ウエディングドレス姿の妻・ミヅキさんと、ベージュのタキシードをまとった自身が並ぶ姿や、ファーストミートの様子などを披露している。
続けて、ミヅキさんを笑顔で撮影する姿やドレスアップした長女（0）がリングガールを務める“顔出し”ショットも添えて、ハワイでの挙式を笑顔で楽しむ様子を紹介した。
この投稿を見たファンからは「素敵な夫婦」「奥様めちゃ綺麗」「君達キャワうぃーね笑」「美しい奥様でお似合いです」などとコメントが寄せられている。
藤森は2024年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。
