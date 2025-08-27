潤う濃厚保湿！ペリカン石鹸『ヒップケアボディバター』
ペリカン石鹸は、「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトに展開するパーツケアブランド『恋するおしり』の新商品『ヒップケアボディバター』を、ペリカン石鹸オンラインショップにて2025年8月27日(水)より先行販売。
シリーズ累計1,000万個突破(*1)！スクラブ入りのキュートな形状の石けん『ヒップケアソープ』や、ベタつかずしっかり潤う『ヒップケアボディローション』、未体験の泡立つスクラブ『石けんスクラブ』といったラインアップで、おしりの悩みに寄り添ってきた『恋するおしり』シリーズ。
“おしり”というパーツケアにこだわった『恋するおしり』シリーズに、こっくり潤う濃厚保湿の『ヒップケアボディバター』が仲間入りします。
写真左から：
恋するおしり ヒップケアボディローション／990yen(in tax)
恋するおしり ヒップケアボディバター／1,320yen(in tax)
恋するおしり 石けんスクラブ／1,980yen(in tax)
恋するおしり ヒップケアソープ／660yen(in tax)
■濃厚な潤いでモチモチぷるるんっ！もっとおしりが好きになる
濃厚な潤い！恋するおしり ヒップケアボディバター
【恋するおしり ヒップケアボディバター】
Price：1,320yen(in tax)
［商品番号］
PKOHCBB
［商品容量］
100g
［全成分］
水、シア脂、グリセリン、水添ナタネ油アルコール、アストロカリウムムルムル種子脂、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、ポリソルベート60、マンゴー種子脂、グルタチオン、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、モモ葉エキス、モモ種子エキス、ビワ葉エキス、キウイエキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ液汁、ピーナッツ油、セイヨウアブラナ種子油、フェノキシエタノール、ステアロイルグルタミン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、BG、エタノール、黄4、赤227、香料
［販売チャネル］
＜2025年8月27日(水)先行発売＞
ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ
＜2025年8月29日(金)順次先行発売＞
全国のロフト、ロフトネットストア
※一部店舗除外
＜2025年8月30日(土)順次先行発売＞
PLAZA(プラザ)、MINiPLA(ミニプラ)、PLAZAオンラインストア
※一部店舗除外
＜2025年10月1日(水)順次一般発売＞
ドラッグストア、バラエティーショップ など
■植物由来の保湿成分や、整肌成分を配合！しっとりするだけじゃない機能性ボディバター
機能性ボディバター
3種類の植物性保湿バターにプラスして、美容マニアも注目する保湿成分や整肌成分などをブレンドしたボディバター。
肌荒れを防ぎ、つるつる・ぷるぷるのおしりのために考えられた処方は、乾燥しがちな環境や、寒い季節のガサガサ肌に寄り添います(*2)。
おしりはもちろんのこと、タイツなどで擦れやすい腰や太もも、すねなど乾燥しすぎて落ち着かないお肌も濃厚な潤いで包みこみます。
3種類の保湿バターを配合！
◇［保湿バター］3種類の保湿成分を合計15％配合！
＜シアバター＞
シアの木の種子から抽出したシア脂
長年愛され続ける、乾燥からお肌を守る自然の恵み成分
＜ムルムルバター＞
ムルムルヤシの種子から抽出したアストロカリウムムルムル種子脂
高い保湿力をもち、角質層まで浸透
＜マンゴーバター＞
マンゴーの種子から抽出したマンゴー種子脂
お肌を潤いで柔らかくするのにベタつかない使い心地
◇［保湿・整肌成分］3種類の注目成分を配合！
グルタチオン(保湿成分)、パルミチン酸レチノール(整肌成分)、ナイアシンアミド(整肌成分)
◇［植物由来成分］8種類の潤い成分を配合！
モモ葉エキス、モモ種子エキス、ビワ葉エキス、キウイエキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ液汁、ピーナッツ油、セイヨウアブラナ種子油
■スウィートピーチの香りがするボディバターが、おしり型で出てくる！キュートなオリジナル容器で、ヒップケアの時間がもっと楽しく
おしり型でボディバターが出てくる！キュートなオリジナル容器
より使いやすいテクスチャのボディバターを追求した結果、ジャータイプのものではなく、チューブタイプの容器を採用。
南フランスの香水の里、グラースで誕生した、とろけるような甘いピーチフレングランスの香りがするボディバターがおしりの形で出てくるユニークなギミックも。
使うたびに気もちがほっこり、おしりケアの時間を特別なひとときへといざないます。
*1 2016年3月〜2024年11月(同社調べ)期間の『恋するおしり』シリーズ販売累計個数
*2 保湿により乾燥・肌荒れを防ぎ、皮ふを保湿すること
