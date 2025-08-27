“ママになった”大政絢、超ミニ美脚の私服コーデに反響「うわぁーやっぱ綺麗」「恐ろしくスタイルがいい」「美脚すぎ」
俳優・モデルの大政絢（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。「連載の撮影に行った日」「#今日の絢服」とつづり、“美脚全開”の超ミニルックの私服ショットを公開した。
【写真】「恐ろしくスタイルがいい」「美脚すぎ」“超ミニ”私服コーデの大政絢
トップス、ボトムスともに白を基調とした爽やかなコーディネートで、茶系の大ぶりバッグやサングラスがアクセントになっている。
大政は4月に第1子男児を出産したばかり。スタイルの良さが際立つ近影に、ファンからは「うわぁーやっぱ綺麗」「美美美」「恐ろしくスタイルがいい」「綺麗すぎ 美脚すぎ」「ご出産されたのに以前と変わらぬ美しさです 尊敬します…」などの声が寄せられている。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruとの結婚を発表。今年4月に長男を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っている。
