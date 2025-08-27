本日8月27日16時より「FFXIV 新生12周年のご挨拶」がYouTubeにてプレミア公開
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV：新生エオルゼア」のサービス開始日に合わせた映像をYouTubeにて8月27日16時よりプレミア公開する。
本日8月27日は「ファイナルファンタジーXIV：新生エオルゼア」がサービス開始をした日。今年で12年目を迎える本作だが、YouTubeにて「FFXIV 新生12周年のご挨拶」と題した映像が公開されることが発表された。
内容については明かされていないが、“挨拶”としていることから、開発陣によるコメントなどが期待される。【ファイナルファンタジーXIV 新生12周年のご挨拶】
【 #FF14 YouTube公式 】- FINAL FANTASY XIV／FF14 (@FF_XIV_JP) August 26, 2025
📆8月27日（水）16:00 🕓
明日、お時間が合う方はリアルタイムで一緒に視聴しましょう🙌
🌐https://t.co/28tK0gkZqShttps://t.co/VNskrpKypu
