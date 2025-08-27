【FFXIV 新生12周年のご挨拶】 8月27日16時～ 公開予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV：新生エオルゼア」のサービス開始日に合わせた映像をYouTubeにて8月27日16時よりプレミア公開する。

本日8月27日は「ファイナルファンタジーXIV：新生エオルゼア」がサービス開始をした日。今年で12年目を迎える本作だが、YouTubeにて「FFXIV 新生12周年のご挨拶」と題した映像が公開されることが発表された。

内容については明かされていないが、“挨拶”としていることから、開発陣によるコメントなどが期待される。

【ファイナルファンタジーXIV 新生12周年のご挨拶】

(C)SQUARE ENIX