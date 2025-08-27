「ワンコの気持ちよく分かります」大谷翔平&デコピンのCMに大きな反響「MLB公式さん最高すぎる！ありがとう」

大谷とデコピンのCMが公開された(C)Getty Images

MLBがドジャースの大谷翔平と、その愛犬デコピンのCM動画を公開し、ファンの間で話題となっている。

【動画】ブルドッグが嫉妬！？大谷翔平とデコピンを見つめる一匹の犬のCM

現地時間8月26日は「ナショナル・ドッグ・デー」で、犬を大切にする日とされ、『MLB公式サイト』がXなどで動画を公開。イングリッシュ・ブルドッグがテレビ画面に映る大谷とデコピンを羨ましそうに見つめるという映像で、始球式を行ったデコピンと、大谷が二刀流で活躍するシーンが収められている。

Xの投稿には「このCMは1匹の犬がショウヘイの愛犬デコイに嫉妬するというストーリーだ」と綴られており、ファンからは「このCM可愛い〜 ワンコの気持ちよく分かります 私もデコピンになりたいわ」「デコピンのCMを起用するなんて、、、 さすがアメリカusすぎる」「大谷選手とデコピンに憧れる犬…気持ちは良く分かる」「MLB公式さん最高すぎる！ありがとう」と、大きな反響が寄せられた。

また、大谷と同じく愛犬家で知られるヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジの動画も合わせて公開となり、注目されている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]