歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自宅で手軽に作れる「煮込みパスタ」のレシピを公開しました。「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑」と冗談を交えながらも、「丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！」と満足げに紹介しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！」タコとホタテの絶品アレンジの和風テイスト煮込みパスタを公開





工藤さんは、「基本ある材料で！タコ ホタテ ネギ 舞茸 にんにく をオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン 醤油 みりん」と紹介し、味付けは和風テイストが特徴の煮込みパスタです。









工藤さんは調理のコツについても触れており、材料がしんなりしたら水を加え、「パスタの茹で時間に合わせて水がなくなる時間にパスタが茹で上がる感じにします。」と紹介しています。









実際の調理過程の写真からは、タコの足やホタテが鮮やかに炒められ、キノコ類と一緒に香ばしく調理されている様子が見て取れます。









工藤さんは最後に「煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」と、調理の際の注意点も丁寧に伝えています。









出来上がった料理は華やかな皿に盛られ、透明感のある麺に新鮮なタコやネギが絡み、上から青ネギが彩りを添えています。









この投稿に、「美味しそう〜 あ〜食べたい」「しーちゃんこれは助かる時短ですね」「めっちゃ美味しいそう!!お腹空いてたまらない！和風pasta最高」「おいしいお出汁が出る食材でうまうま間違いなしです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】