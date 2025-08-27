8月26日までに、5児の母となった辻希美がブログを更新。8月8日に誕生した次女について綴った。

【写真】スタッフに可愛がられる次女の様子も公開

辻は、8月25日の投稿にて、眠る次女の写真と共に、「まだ生後2週間だから本領発揮しては いないんだと思うけど、今までで1番 寝てくれるおっとりgirlです」と明かした。

続けて、「今までの上の子達がほーんとに寝てくれなかったから、そんな育児を覚悟してるんだけど… これからなのかなぁ?!」とコメント。

そして、「昨夜は寝つくまで結構苦戦したけど 寝ちゃったらぐっすり」「しっかり3時間おき」と次女の様子についても綴り、「ご機嫌さん」「にっこにこ」と目覚めた次女が微笑んでいるような写真も公開した。

さらに、翌26日の投稿では、「今日はいっちゃんが来て 夢空をめちゃくちゃ可愛がってくれました」「本当にずっと抱っこしたり写真撮ったり めっちゃ可愛がってくれた」「ゆめ良かったね」と、自身のYouTubeチャンネルスタッフが次女を抱っこしている様子などを披露していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、今年8月に誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより