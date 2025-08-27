Cocomi¡õKoki,¡¢»ÐËå¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ø ¼Ì¿¿»£¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡Û¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¡Ê¡Öo¡×¤Î¾å¤Ë¡Ö¡¾¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬26Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Cocomi¤Ï¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¡£Ëå¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ÐËå¤Ç¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢Koki,¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Koki,¤â¡Ö¤³¤³¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Cocomi¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ã¤×¤ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
