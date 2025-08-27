草創期の6人の女流棋士。左から、女流アマ棋界で最強だった関根紀代子（当時33＝現女流六段）、元奨励会員の蛸島彰子（同29＝現女流六段）など 写真提供／田丸 昇（以下同）

（田丸 昇：棋士）

女性の将棋棋士はなぜいないのか

将棋を題材にした小説や漫画では、初の「女性棋士」を目指す設定が多く、四段に昇段して棋士の資格を得て活躍する展開となる。しかし、現実には女性の棋士はまだ誕生していない。

囲碁界には女流名人戦、女流棋聖戦など、女流の名称が付く棋戦がある。ただ出場した女性は「女流棋士」ではなく、女性棋士と呼ぶ。男性も女性も棋士になる過程は同じで、男女の区分はない。近年は女性棋士の活躍がめざましく、2024年の賞金・対局料のランキングでは、藤沢里奈七段（26）が約3500万円を得て4位に入った。

将棋界は四段から、囲碁界は初段からプロ棋士として認められる。この制度の違いによって、女性の囲碁棋士は約70人いるという。先日に引退を表明した杉内寿子九段（98）は、80年以上にわたって現役を続けてきた。

女性の将棋棋士は皆無だが、将棋界は歌舞伎のように男性に限定しているわけではない。奨励会（棋士養成機関）で四段に昇段する壁が厚く、多くの女性会員が阻まれてきた。

女性の囲碁棋士は多くいるのに、女性の将棋棋士はなぜいないのか……。

前述の棋士になる昇段基準のほかに、将棋は女性愛好者がもともと少ない、将棋は勝負のつき方が囲碁より激しい、などの理由が挙げられる。私見では歴史の違いも大きいと思う。

将棋の世界に女性が初めて登場したのは？

将棋の歴史に女性が初めて登場したのは、江戸時代後期・文化年間の大橋浪女だった。棋力は二段で、福島順喜七段に飛車落ちの手合いで勝った棋譜が残っている。その後、池田菊女、水野こう女、本郷まさ女らが指した。

明治〜大正〜昭和初期の時代は、将棋を指す女性はほとんどいなかった。昔はアマ間で賭け将棋がよく指されていて、女性から敬遠される一因になった。

日本将棋連盟は1956（昭和31）年、棋士志望の少年少女を対象とした「初等科」を開設した。その1人の10歳の蛸島彰子は、数年後に奨励会に入って棋士を目指した。江戸時代以来、100年もの空白があった。

囲碁界の女性棋士の歴史は古い。豊臣秀吉が天下を治めていた頃の文献には、女性が囲碁を打つ記述がある。江戸時代には横関伊保、鈴木艶、豊田源、岡田邦らの強豪棋士を輩出した。

明治時代には、囲碁の名門・林家の養女で能楽の宗家に嫁いだ喜多文子が活躍していた。伊藤博文、渋沢栄一など、政財界のトップに囲碁を教えた。多くの女性棋士を育成し、日本棋院の設立に尽力した。

1974年10月に女流棋士の制度が発足した。連盟役員の大山康晴十五世名人（当時51）はかねてから「将棋もスポーツのように、男女でジャンルを分けるべきだ」と提唱していて、報知新聞社が女流名人戦を創設した。

男ばかりの将棋界において、女流棋士は当初はマスコットのような存在で、将棋の普及が主な役割だった。

その後、女流棋士と女流棋戦は増えていき、実力も全体的に向上した。1980年代からは、清水市代女流七段（56）、中井広恵女流六段（56）、林葉直子元女流五段（57）らの若手精鋭の活躍によって、女流棋界は活性化していった。

奨励会に所属して棋士を目指す女性もいた。中でも里見（現・福間）香奈女流六冠（33）は、女性として難関の三段リーグに初めて参戦した。ただ四段に昇段する成績を挙げられず、2018年に25歳の年齢制限に該当して退会した。

西山朋佳白玲（30）も三段リーグに入り、8期目（2019年度後期）の最終日には12勝4敗の成績で臨んだ。残り2局を連勝すれば昇段の可能性があった。初の女性棋士の誕生を期待して、メディアが将棋会館に駆けつけていた。

西山は2連勝して14勝4敗の好成績を挙げた。通常なら四段に昇段できるところだ。2016年度前期に1位で昇段した藤井聡太三段（当時14）は13勝5敗だった。しかし、西山のほかに2人の14勝4敗がいて、西山より順位上位のその2人が規定によって四段に昇段した。

当日の夕方、西山への異例の記者会見が行われた。放心状態で応じていると、逆転負けした将棋が頭に浮かび、思わず涙がこぼれたという……。

西山は2021年3月に奨励会を退会し、同年4月に女流棋士三段と認定された。

女流棋戦の最高峰の勝負は？

壇上に並んだ女流棋士たち

2024年6月に「女流棋士発足50周年記念」パーティーが都内で盛大に開催された。

草創期の6人から現在は約80人に増えている。実に華やかな光景で、往時を知る人は隔世の感を抱いた。

私こと田丸昇九段（75）、右は弟子の小高佐季子女流初段（23）

女流棋戦の最高峰であるヒューリック杯第5期白玲戦七番勝負の第1局が8月30日に都内ホテルで行われる。

西山白玲（30）

西山白玲に福間女流六冠が挑戦する二強対決だ。今期からは優勝賞金が1500万円から5000万円（特別賞の1000万円を含む）に増額された。また今年6月の将棋連盟総会で、白玲を5期獲得すれば、フリークラス編入の形で棋士になれることが決議された。西山は白玲を3期、福間は1期、それぞれ獲得している。

今期白玲戦はいろいろな意味で注目されている。

筆者：田丸 昇