島田高志郎 撮影／衣笠名津美

（松原孝臣：ライター）

フィギュアスケート・男子シングルの島田高志郎選手が、今年の5月にアイスダンスへの挑戦を発表。男女1組で行うアイスダンスは、ジャンプはないものの、複雑なステップワークやリフト、調和が求められ、靴やエッジを含め、同じ競技といえどシングルとは多くの違いがあります。

前編は、この大きな挑戦について、きっかけや過程、シングル時代の活躍や当時のコーチ、ステファン・ランビエールについて伺いました。

●フィギュアスケーター・島田高志郎インタビュー（後編）はこちら

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

アイスダンスへの挑戦

そのニュースは瞬く間に広がった。

「今シーズンから櫛田育良さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。世界で戦えるカップルを目指し、私達にしか出来ない表現、世界観を求めて頑張ります」

シングルで活躍を続けてきた島田高志郎がアイスダンスへの挑戦を表明したのは5月9日のことだった。パートナーの櫛田は、2024年3月の世界ジュニア選手権に出場し5位、昨シーズンは全日本ジュニア選手権で3位になるなど将来を嘱望される1人だ。現在17歳、島田の6つ下になる。

あれから3カ月あまり。アイスダンスでは初めてとなるアイスショーへの出演や大会を控え練習に余念がない中、島田は姿を見せた。

「いやあ、なかなか暑さに慣れないですね」

それも無理はない。アイスダンスに転向した今は京都で練習の日々を送るが、それまでは約7年半、夏場でも涼しいスイス・シャンペリーに拠点を置いて練習に励んできたからだ。久しぶりの日本の夏は、しかも年々暑さの増す日本の夏は簡単に慣れないだろう。

種目の転向は、競技環境も含め大きな変化を生んだ。何よりも、シングルにおいて存在感を示している中での転向が反響を呼んだ。

その決断にはどのように至ったのか。まずはシングルスケーター時代を振り返りたい。

拠点をスイスへ

島田はシングルの選手として早くから頭角を現し、注目を集めてきた。小学生の頃からその年代の全国大会で活躍し国際大会にも派遣され、いずれでも優勝を経験している。

中学3年生だった2016−2017シーズンには全日本ジュニア選手権で2位、全日本選手権でも7位と健闘し、世界ジュニア選手権にも初めて出場している。

成績もさることながら、注目されたのは情感豊かな演技にも理由があった。だから人目を惹きつけた。

2017−2018シーズン、さらなる飛躍を期し、1つの行動に出る。2006年トリノ五輪銅メダリスト、ステファン・ランビエールの指導を受けるためスイスに拠点を移したことだ。

より恵まれた競技環境を得て、順風満帆にも見えた一方で、それを妨げる状況も生じていた。大きな要因は股関節の怪我にあった。スイスに渡った年にも痛め、 その後も長きにわたって苦しめられることになった。

「怪我していた時間は長いし、それこそ慢性的な症状になっていたので、ずっと付き合っていかなければいけない。手術という選択が出てきていたんですけど、手術した上でウィークポイントになってしまうことには変わりない。もちろん筋肉の強化次第で変わっていくところもあると思います。ただ、（2019−2020シーズンに）シニアになってから2、3年目には別の股関節の怪我があったり、いろいろと何かしら怪我を抱えながら生きてきたので、そこら辺の葛藤というか、苦しい時間は長かったなという風に感じます」

怪我がなければ--そう思うことはなかったのだろうか。島田は答える。

「怪我も含めてその人の実力なので一概には言えないとは思うんですけど、練習したくてもできない、もっとやりたいのにできない、それがどうしても演技に出てしまう試合がとても多かったので、悔しいというか、もどかしいというか、そういう気持ちはたくさんありました」

自分は何をやりたいのか

葛藤とも表せる気持ちを抱えつつ、それが頂点に達したのは2021年の全日本選手権を10位で終えたあとだった。

「どうしようというか、自分はどこに進みたいのか、自分は何をやりたいのかを考えました」

考えている頃、ステファン・ランビエールから「今後のことを話さないか」と声をかけられ、話し合った。

「ステファンからは、『スケートをやめてコーチになる。振り付けの勉強をする』など、いろいろな選択肢の提示をいただきました。その提示をいただいたときは、夢が破れたというか、夢を失った気がして寂しくもありました」

それらは、競技選手から退くことを意味していたから、そう感じるのも無理はなかった。

一方で、こう思った。

「なんかすごくすっきりした気持ちにもなったんです。『自分は今そういう状況なのか』と、ふわふわしていたのが地に足がついたというか。このままだと花を咲かせることができないで終わってしまうなって感じました」

そしてこう続ける。

「ステファンも、すごく覚悟をもって伝えようとしてくれたことだと思いました」

指導者の真摯な思いを受け止めながら、島田は気持ちを伝えた。

「やっぱりまだまだ悔いが残る、辞めたら今後悔いが残る、と話をさせていただきました」

何よりも「スケートから離れよう、スケートを辞めようと思うことだけはなかったです」、その思いが原動力としてあった。

明くる2022−2023シーズン。島田は全日本選手権で2位となる。7度目の出場で初めて上った表彰台だった。

「全日本に向けて、いろいろなトレーニングや体作りに取り組んだこと、試合の調整、自分なりの覚悟を決めてうまくできたシーズンでしたし、全日本を含め一生忘れることのない、濃いシーズンでした」

2022年12月25日、全日本選手権表彰式、コーチのステファン・ランビエールを胴上げする宇野と2位の島田高志郎、宇野のトレーナーの出水慎一 写真＝長田洋平/アフロスポーツ

それをもたらしたのは、そのシーズンの取り組みに限らず、過ごしてきた時間だったかもしれない。以前、ステファン・ランビエールは島田を評して、「どんな状態でも前向きな姿勢を保ってきましたし、練習に遅刻することもなく、スケートへの情熱を失ったことはありませんでした。彼が歩んできた道を誇りに思っています」と語っている。

島田は「どうだろうな」と照れたようにつぶやき、続ける。

「日々の中でも気持ちの浮き沈みはある方だと思いますし、ネガティブになることは全然たくさんありました。ただ、ステファンだったり、チームメイトのデニス（・ヴァシリエフス）や（宇野）昌磨君だったり、常にリスペクトできる存在が周りにいすぎて、それこそ練習したくないと思う日があったとしても、その人たちに会いたいという思いで練習に行けていた日もあったなって思います」

1つの達成感を得たシーズンを終えて、それでも怪我はつきまとう。

そのとき、新たな選択肢があることに気づいた。（後編へ続く）

筆者：松原 孝臣