松井珠理奈、10年ぶり写真集の表紙に反響「反則級おとなセクシー！」「フェロモン全開」「凄くいい表情」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売/宝島社）の表紙を解禁し、反響を呼んでいる。
【写真】「谷間にたじたじ！」表紙でランジェリー姿を公開した松井珠理奈
松井は表紙の解禁報告とともに「グループ卒業、事務所独立、休養を経て、生まれ変わり。新たなスタートを切った真っ白な心。そして、自然体で程よく力も抜けている今の松井珠理奈が表現されている気がします」と紹介。
ファンからは「反則級おとなセクシー！誘惑フェロモン全開の危険な谷間にたじたじ！」「珠理奈さんの10年の成長と変化が見れるのが楽しみ！」「凄くいい表情ですね！楽しみです」など期待の声が相次いでいる。
写真集にはそのほか、水着やランジェリー姿も収録され、大人の魅力とともに肩の力を抜いた自然体の表情を切り取った1冊になるという。
さらに松井は、9月に開催される東名阪での発売記念イベントについても告知。「当日券もほしいという声をたくさんいただいたので、用意してもらいました〜」と伝え、より多くのファンに会える機会を準備したことを明かした。
8月29日には写真集のサイン入れを予定しており、その様子をファンクラブやTikTok、YouTubeなどで配信する構想もあるという。「サインも新しいのでワクワクしますね」と意気込みを見せ、節目の1冊への期待を高めている。
