「プレミア勢として少し恥ずかしい」アーセナルに惨敗、そして２部未勝利クラブに…リーズ指揮官が心痛。田中碧の最新情報も。復帰時期は？
現地８月26日に開催されたリーグカップ２回戦で、田中碧が所属するリーズが、シェフィールド・ウェンズデイと対戦。63分にオウンゴールで先制を許した後、81分にジェイデン・ボーグルが同点弾を挙げるも、PK戦の末に接戦を落とした。
自分たちが今季から最高峰のプレミアリーグで戦っているのに対し、シェフィールド・Wはチャンピオンシップ（２部）で開幕３戦未勝利（１分２敗）の格下だ。地元メディア『Leeds Live』によれば、ダニエル・ファルケ監督は金星献上に対して、次のように語った。
「もちろん痛い。プレミアリーグのクラブとして我々が勝利候補だったからね。信じられないほどの驚きとは言わない。昇格したばかりのチームがチャンピオンシップ勢と対戦するわけで、過去30年間プレミアリーグでプレーしてきたわけじゃない。だから謙虚で地に足をつけた姿勢を保とう。
プレミアリーグのクラブとして少し恥ずかしさはある。しかし、カップ戦に衝撃は付き物だ。今日はまさにそんな日だった」
昨季のチャンピオンシップ制覇に大きく貢献した田中は、直近のアーセナル戦（０−５、プレミアリーグ第２節）で負傷。シェフィールド・W戦ではベンチ外だった。
惨敗したアーセナル戦の直後に「（田中は）前半にタックルを受けた後、MCL（内側側副靱帯）に問題があった。彼は頑張り続けたし、それほど悪くないことを願っている。状態を検査し、完全に回復するまでにどれくらいの時間がかかるかを見極める必要がある」とコメントしていたドイツ人指揮官は、改めて日本代表MFに触れ、最新情報をこう伝えた。
「MCLの負傷だ。数週間離脱するだろう。正確な期間は不明だ。代表ウィーク前には復帰しない。（イーサン・）アンパドゥと似た状況だ」
リーズは８月30日にニューカッスル（プレミアリーグ第３節）、代表ウィークを挟んで９月13日にフルアム（同４節）と戦う。田中の復帰はどんなに早くても来月中旬だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
