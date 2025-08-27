£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬°Õ³°¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö±Êµ×ÅàÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²£·Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö±Êµ×ÅàÅÚ¡×¤Ç¡Ö¡Ú±Êµ×ÅàÅÚ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾Íè£·£°¡ó¤Î±Êµ×ÅàÅÚ¤¬ÍÏ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È±Êµ×ÅàÅÚ¤Î¸½¾õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬º£¸å¶á¤¤Ì¤Íè¤ËÆó¼¡Åª¡¢»°¼¡Åª¤Ë²¿¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Êµ×ÅàÅÚ¤Ï£²Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤Ç£°¡î¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÈ×¤Î¤³¤È¤ÇËÌÈ¾µå¤Î£²£°¡ó¤ËÊ¬ÉÛ¡£¥·¥Ù¥ê¥¢¤ä¥¢¥é¥¹¥«¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÉÙ»Î»³ÄºÉÕ¶á¤äËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç±Êµ×ÅàÅÚ¤ÎÍÏ²ò¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Êµ×ÅàÅÚ¤¬ÍÏ¤±¤ë¤È²¹¼¼¥¬¥¹¤ÎÊü½Ð¤ä¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ÎÊü½Ð¡¢ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢±Êµ×ÅàÅÚ¤¬ÍÏ²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿å»º»ñ¸»¡¦¹Û»³»ñ¸»³«È¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£