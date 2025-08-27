「おしゃれすぎる天才！」藤井夏恋、豪華自宅を公開「センスありすぎです！」「こだわりが溢れている」
モデルの藤井夏恋さんは8月26日、自身のInstagramを更新。住んでいる家の雰囲気を公開しました。
【写真】藤井夏恋の豪華な自宅
「とても素敵なお家」藤井さんは「お家の雰囲気を少しまとめてみました」とつづり、1本の動画を投稿。センスよく編集された動画にて、豪華な自宅を披露しています。濃いグレーの壁や、ダークカラーをメインとしたシックなインテリアなどが見て取れます。深いグリーン系のソファ、ステレオ、レコード盤、いくつものお酒なども並んでいます。どこをとっても洗練された空間です。
コメント欄では、「センスありすぎです！」「こだわりが溢れているんだろうな」「とても素敵なお家」「おしゃれすぎる天才！！！」「素敵ー」「憧れるな」と、絶賛の声が集まりました。
自身のブランドアイテムも披露同日の別投稿でも「NEROLI LABOと過ごすひととき──肌と心が調和していく場所」とつづり、自宅で撮影した自身がプロデュースするスキンケアアイテムの動画も披露した藤井さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
