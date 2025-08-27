ZB1、“ヒット曲メーカー”KENZIEが参加！新AL『NEVER SAY NEVER』アルバムサンプラー公開

ZEROBASEONEが、1stフルアルバムの雰囲気を先取りできるアルバムサンプラーを公開し、カムバックへの期待を高めた。

【写真】ジャン・ハオ、宿舎でドリアン食す!?

ZEROBASEONEは本日（8月27日）午前0時、公式YouTubeチャンネルを通じて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のアルバムサンプラーを公開した。映像は「ZEROBASEONE」と書かれたVHSテープが再生される場面から始まり、収録曲を象徴する稲妻、バスケットシューズ、オアシス、キャンディ、スケートボード、花火、オーロラ、星、手紙などのオブジェが次々に登場。それらが青い電線でつながっていくユニークな演出で、視覚的な楽しさを倍増させている。

タイトル曲『ICONIK』は、ZEROBASEONEが歩んできたアーティストとしての旅路を象徴する楽曲で、メンバーそれぞれの魅力とアイデンティティを明確に込めている。「他人の評価に左右されず、自分たち自身が“アイコニック”な存在になれる」というメッセージには、さらに高みを目指そうとする9人の力強い決意が込められている。

（写真＝WAKEONE）

さらに新アルバムには、バスケットコートで繰り広げられる脚本のないドラマのように迫力あふれるEDM＆HIPHOPナンバー『SLAM DUNK』、止められない絡み合った愛のゲームを描いた『Lovesick Game』、恋に酔いしれた感情を中毒性のあるコーラスに込めた『Goosebumps』、誰もが気軽に楽しめるHIPHOPベースのアップビートポップで、遊び心あふれるメロディとユーモラスなメッセージが調和した『Dumb』が収録されている。

この他にも、日本1stEP『PREZENT』のタイトル曲を韓国語で歌唱した『NOW OR NEVER (Korean ver.)』、ソン・ハンビン、ソク・マシュー、キム・ギュビン、パク・ゴヌク、ハン・ユジンによるユニット曲で、力強いドラムとクールなギターサウンドが調和したハイエナジーHIPHOPダンスナンバー『EXTRA』、キム・ジウン、ジャン・ハオ、キム・テレ、リッキーによるユニット曲で、離れてしまった心の距離に対する痛みと、再び近づきたいという切実な思いを描いた『Long Way Back』、さらに、ZEROBASEONEの輝かしい物語を込めたEDMポップ『Star Eyes』や「ZEROSE」（ファンダム名）に贈る真心のメッセージソング『I Know U Know』まで、全10曲が収録されている。

『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEがデビュー後初めてリリースするフルアルバムで、ZEROSEと共に積み上げてきた音楽の歩みの中で最も輝く瞬間を収めた作品であり、平凡な日常の中でも特別な何かを夢見る人々に向けて「諦めなければ“不可能はない（NEVER SAY NEVER）”」というエールを届ける。特に、“ヒット曲メーカー”と呼ばれる作曲家KENZIEがユニット曲『EXTRA』と『Long Way Back』、そしてファンソング『I Know U Know』まで計3曲を手掛けており、韓国国内外の実力派プロデューサー陣と共に完成度の高いトラックを生みだした。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）