好き＆行ってみたい「香川県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「不動の滝（綾川町）」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「香川県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「絶壁を流れる迫力ある滝をみたいから」（30代女性／大阪府）、「滝までの道のりで森林浴を楽しめる」（50代男性／大阪府）、「森林に囲まれた美しいロケーションがたのしめそうだから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「小豆島のオリーブ料理を楽しめるから」（40代男性／神奈川県）、「ロープウェイからの眺めも素晴らしく、森林浴と観光が両立できる。紅葉の時期は特に美しく、家族で訪れたいスポット」（50代女性／兵庫県）、「寒霞渓は、渓谷の力強い景観と、周囲に広がる豊かな森のコントラストがとても魅力的です。特に紅葉の名所としても知られており、真っ赤に染まった山々を眺めながらの森林浴は、きっと心に残る体験になるはずです。ロープウェイに乗って上空から絶景を眺め、その後はゆっくりと森の中を散策してみたいです」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：不動の滝（豊中町）／29票三豊市豊中町に位置する不動の滝は、滝壺を囲む豊かな森に包まれた静寂のパワースポット。清らかな水音とともに、マイナスイオンを感じながら深呼吸したくなる癒しの空間が広がっています。
1位：小豆島 寒霞渓／61票四季折々の自然美が楽しめる小豆島・寒霞渓は、日本三大渓谷美のひとつとしても知られ、秋の紅葉や春の新緑の時期に訪れる人が絶えません。ロープウェイからの絶景も森林浴気分を高めてくれる名所です。
