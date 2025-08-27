「息子さんもモデルさんですか？」前田典子、モデル夫＆イケメン息子の顔出し！ 「3人とも小顔が過ぎる」
モデルの前田典子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫と息子の顔出しモデルショットを公開しました。
【写真】前田典子のイケメン夫＆息子
コメントでは「wow!どっちにも似てるね」「息子さんイケメン」「カッコよくて､仲の良い雰囲気が伝わってきます」「美脚」「家族shot素敵です 息子さんと並ぶとソックリ!!」「3人とも小顔が過ぎる 羨ましい限りです。息子さんもモデルさんですか？」と、絶賛の声が寄せられました。
「家族shot素敵です」前田さんは「家族で雑誌の撮影は久しぶりで楽しかった ありがたい家族の記録となります」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でモデルの日比野玲さんと、イケメンな息子とのスリーショットです。3人で密着してソファに腰掛けており、仲の良さが伝わってきます。美男美女の家族ショットは圧巻です。
息子の25歳誕生日を祝福3月23日にも「息子さん誕生日 25歳になりました」とつづり、家族ショットを披露していた前田さん。「お店からサプライズ」をされた時の動画も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)