モデルの前田典子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。家族で雑誌の撮影をした時の写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：前田典子さん公式Instagramより）

モデルの前田典子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫と息子の顔出しモデルショットを公開しました。

「家族shot素敵です」

前田さんは「家族で雑誌の撮影は久しぶりで楽しかった　ありがたい家族の記録となります」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でモデルの日比野玲さんと、イケメンな息子とのスリーショットです。3人で密着してソファに腰掛けており、仲の良さが伝わってきます。美男美女の家族ショットは圧巻です。

コメントでは「wow!どっちにも似てるね」「息子さんイケメン」「カッコよくて､仲の良い雰囲気が伝わってきます」「美脚」「家族shot素敵です　息子さんと並ぶとソックリ!!」「3人とも小顔が過ぎる　羨ましい限りです。息子さんもモデルさんですか？」と、絶賛の声が寄せられました。

息子の25歳誕生日を祝福

3月23日にも「息子さん誕生日　25歳になりました」とつづり、家族ショットを披露していた前田さん。「お店からサプライズ」をされた時の動画も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
