【早期天候情報】暑い！ 北海道地方でも「著しい高温」となる可能性 8月31日頃からかなりの高温に 平均気温平年差＋2.7℃以上 北海道地方・全国の天気を画像で 気象庁
高温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和７年８月２５日１４時３０分
札幌管区気象台 発表
北海道地方 ８月３１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■全国・北海道の今後の天気
