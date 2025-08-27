糖質50％オフでも“おいしさそのまま”『PARM STYLE∞』 東北・関東甲信越エリアに販売拡大
『PARM』シリーズから展開している『PARM STYLE∞チョコレート 糖質50％オフ』の販売エリアが拡大され、これまで北海道エリア限定で展開していた商品が、9月8日からは東北、関東甲信越エリアでも発売となる。
【写真】濃厚クリームチーズアイスにはちみつとろり！断面図
『PARM』は、森永乳業の製品で、なめらかなアイスをセミスイートチョコでコーティングした“日常のちょっとした贅沢”を届けるシリーズとして、2005年の発売以来多くのファンに支持されてきた。2025年4月には発売20周年を迎えたロングセラーであり、定番の味わいを大切にしつつ、多様なニーズに応じた商品を展開している。
今回販売エリアを拡大する同商品は、素材や製法を工夫することで従来品と変わらぬコクとなめらかさを維持しながら糖質を半分に抑えた。日本アイスクリーム協会の調査でも「低糖・ローカロリー」のニーズは高く、新しいフレーバーに次ぐ期待要素とされており、ヘルシー志向の高まりに対応した商品となっている。
定番のなめらかなバニラアイスをセミスイートチョコでコーティングすることで“糖質50％オフ”を実現し、柔らかくなめらかな食感はそのままに、健康価値とおいしさの両面を追求している。
北海道エリアで先行販売された際には「糖質50％オフなのにおいしそう」「信頼できるブランドだから」といった購入理由が挙がり、リピート理由としても「PARMチョコレートと変わらないおいしさだから」が多く寄せられたという。
担当者は「PARM STYLE∞の“∞”には制限のない自由という意味を込めた。お客様がアイスを買うときに自分らしい選択をしてほしい」とコメントしている。
