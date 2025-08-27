8月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまが大阪・関西万博を視察された。日本政府のパビリオン「日本館」で隕石の展示をご覧になったほか、伝統的工芸品「津軽塗」の製作体験ブースを訪問。また、ブラジルやペルーのパビリオンを巡られた。

【写真】佳子さまの「赤がアクセントのセブンティーズな着こなし」と「青を差し色にしたドットスタイル」

この日、白地にドット柄のワンピースをお召しになり、腰回りには赤のベルトを身につけられていた佳子さま。パンプスやイヤリング、バッグも赤色で統一されており、Xでは〈着こなしが素敵〉〈日本の国旗をイメージしたのかな？ 美しい！〉など絶賛の声があがった。皇室ジャーナリストが語る。

「爽やかな白に、赤の差し色が華やかな印象を与えるファッションに身を包んでいた佳子さま。昨今では、ドット柄のワンピースをお召しになることが多く、トレードマークのようにもなっています。

7月、静岡県御殿場市で高校生の馬術競技全国大会を観覧された際は、女性に人気のブランド『STRAWBERRY-FIELDS（ストロベリーフィールズ）』のワンピースを着用。過去にも何度かお召しになっているお気に入りブランドだとして話題となりました。また、6月のブラジル公式訪問の際にも『PINKY＆DIANNE（ピンキー＆ダイアン）』のものと見られるドット柄のワンピースでした。

今回お召しになったワンピースはそのどちらとも違うデザインのため、万博ご視察のために新調されたのかもしれませんね」（皇室ジャーナリスト）

1970年代を意識したファッション

6月のブラジル、7月の御殿場、8月の大阪万博と、頻繁にドット柄のワンピースをお召しになる佳子さま。しかし、それぞれ違うブランドの商品で、アクセサリーも替えるなどこだわりが見える。モード誌で活躍するスタイリストが解説する。

「ブラジルの公式訪問では、ロングスリーブのワンピースをお召しになっていました。海外訪問ということもあってか、流行のボウタイがフォーマルな印象を与えます。イヤリングは、『和ふら』というショップの輪島塗のデザインのものを着用されていて、価格は5500円です」

「和ふら」の赤いイヤリングは今回も耳元で可憐に揺れていた。アクセサリーを赤で統一しているという点でも共通点が多く見られる。

「しかし、今回はブラジル訪問の時よりも“カジュアル”で“レトロ”な装い。全体的に少しシックで、セブンティーズ（1970年代に流行したファッション）を意識されているようにも見えます。ウエストマーク（ベルトなどでウエスト位置を際立たせることで、体型を美しく見せるスタイリング）は、まさに当時の特徴。

日本で初めて開かれた1970年の大阪万博から、皇室と万博との関係は始まっています。当時のファッションをモチーフにすることで、50年以上の歴史を表現されたのかもしれません」（同前）

また、御殿場を訪問された際は、白地に青の水玉＋青のベルト、白のパンプスをお召しに。

「モノトーンカラーにプラス1色足すことで、まとまりがありつつ華やかさを演出されていますよね。また、価格もあえて等身大のものを選ばれているように思えます。そういった意味で、佳子さまは非常にファッションを楽しまれている印象を受けます」（同前）

今後も、佳子さまの“ドットワンピ”から目が離せない──。