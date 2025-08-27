『呪術廻戦』エモすぎるだろ…歯磨きイラスト話題 高専時代の五条悟たち4ショット「突然の灰原くんで大泣き」
アニメ『呪術廻戦』の『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』のBlu-ray&DVDが、12月17日に発売されることが決定した。封入特典「スペシャルエンディングイラストブック」には、五条や夏油達の“青い春”を描いたイラスト計54点が収録され、その一部が公開されるとネット上で話題となっている。
【画像】エモすぎる…歯磨き中の五条＆七海ら4ショット 公開されたイラスト
同作は、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだTVアニメ第2期のうち、2023年7月から全5話で放送され、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いたTVシリーズの特別総集編。
「スペシャルエンディングイラストブック」では、本編のエンディングにて公開された五条や夏油たちの“青い春”を描いた計54点のイラストすべてを掲載。さらに特典DVDには、初日舞台挨拶映像や「じゅじゅフェス 2024」の映像を特別に収録している。
また、本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々描き下ろしネームを収録したスペシャルリーフレットや、スマートフォンゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」の特典シリアルコードなど貴重な特典満載でお届けされる。
イラストブック収録の一部イラストには歯磨きをする高専時代の五条たち4人が描かれており、これにネット上では「これまじで映画館でエンディングで流れた時切なくてエモくて胸えぐられてなくなったもんね」「突然の灰原くんで大泣き」「あのイラスト良いですよね、五条と夏油！どうしょうかな、欲しい」「あのエンディングのイラスト見れるの！？！？！！！？？！？ーー 買うしかねえ！」などとファンたちは興奮している。
■封入特典
◆スペシャルエンディングイラストブック
本編のエンディングにて公開された五条や夏油達の“青い春”を描いた計54点のイラストすべてを収録。
◆スペシャルリーフレット
本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々先生描き下ろしネームを収録。
◆スマホゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」特典シリアルコード（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード）
＜シリアルコード情報＞
・SSR廻想残滓「問題児2人。ただし最強。」×6
・SSR確定ガチャチケット×１
※SSR廻想残滓「問題児2人。ただし最強。」のイラストは『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』キービジュアルとなります。
【シリアルコードについての注意事項】
※本シリアルコードひとつにつき、入力は1回限りとなります。
※Blu-ray・DVD を複数購入しても、本シリアルコードで入手できる特典アイテムの受け取りは、1アカウントにつき1回限りとなります。
※本シリアルコードの有効期限は、2029年7月16日(月）23:59までとなります。有効期限を過ぎたコードは無効となり、報酬は獲得できません。
※本シリアルコードは、かならず半角英数字で入力してください。
※本シリアルコードのご使用に際し発生するパケット通信料を含む通信費用は、お客様のご負担になります。
※通信途中に回線が切断されると、シリアルコードが無効となる場合があります。通信環境の良好な場所で入力してください。
※一定時間内に5回連続で入力を間違えると、1時間入力が制限されます。
※当該ゲームのサービス内容変更や終了に伴い、事前の予告なく本シリアルコードの受付を終了する場合があります。
※本シリアルコードで入手できる特典アイテムの内容および仕様は予告なく変更になる場合があります。
※本シリアルコードの、譲渡・換金・転売・オークションへの出品は禁止しております。
※本シリアルコードは、理由のいかんを問わず、返品・換金・払い戻し等については一切応じられません。
【画像】エモすぎる…歯磨き中の五条＆七海ら4ショット 公開されたイラスト
同作は、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだTVアニメ第2期のうち、2023年7月から全5話で放送され、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いたTVシリーズの特別総集編。
また、本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々描き下ろしネームを収録したスペシャルリーフレットや、スマートフォンゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」の特典シリアルコードなど貴重な特典満載でお届けされる。
イラストブック収録の一部イラストには歯磨きをする高専時代の五条たち4人が描かれており、これにネット上では「これまじで映画館でエンディングで流れた時切なくてエモくて胸えぐられてなくなったもんね」「突然の灰原くんで大泣き」「あのイラスト良いですよね、五条と夏油！どうしょうかな、欲しい」「あのエンディングのイラスト見れるの！？！？！！！？？！？ーー 買うしかねえ！」などとファンたちは興奮している。
■封入特典
◆スペシャルエンディングイラストブック
本編のエンディングにて公開された五条や夏油達の“青い春”を描いた計54点のイラストすべてを収録。
◆スペシャルリーフレット
本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々先生描き下ろしネームを収録。
◆スマホゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」特典シリアルコード（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード）
＜シリアルコード情報＞
・SSR廻想残滓「問題児2人。ただし最強。」×6
・SSR確定ガチャチケット×１
※SSR廻想残滓「問題児2人。ただし最強。」のイラストは『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』キービジュアルとなります。
【シリアルコードについての注意事項】
※本シリアルコードひとつにつき、入力は1回限りとなります。
※Blu-ray・DVD を複数購入しても、本シリアルコードで入手できる特典アイテムの受け取りは、1アカウントにつき1回限りとなります。
※本シリアルコードの有効期限は、2029年7月16日(月）23:59までとなります。有効期限を過ぎたコードは無効となり、報酬は獲得できません。
※本シリアルコードは、かならず半角英数字で入力してください。
※本シリアルコードのご使用に際し発生するパケット通信料を含む通信費用は、お客様のご負担になります。
※通信途中に回線が切断されると、シリアルコードが無効となる場合があります。通信環境の良好な場所で入力してください。
※一定時間内に5回連続で入力を間違えると、1時間入力が制限されます。
※当該ゲームのサービス内容変更や終了に伴い、事前の予告なく本シリアルコードの受付を終了する場合があります。
※本シリアルコードで入手できる特典アイテムの内容および仕様は予告なく変更になる場合があります。
※本シリアルコードの、譲渡・換金・転売・オークションへの出品は禁止しております。
※本シリアルコードは、理由のいかんを問わず、返品・換金・払い戻し等については一切応じられません。