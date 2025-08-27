お笑いコンビ「フレンチぶる」の元メンバーで、ピン芸人のSHUNSUKE（38）が27日、自身のSNSで結婚したことを報告した。

「ご報告」として「この度ローマ字でSHUNSUKE事SHUNSUKEは恋に落ちましたので結婚する事にしました」とつづり、「お結婚おめでとうございます 令和7年8月25日 練馬区」と書かれたプレートの写真をアップした。

「保証人の欄には2人の出会いのきっかけをくれたベルナルドの大将さん、そしてもう1人は元相方であり 現親友の大西ちゃんに署名してもらいました。今後とも何卒よろしくお願いします！（原文ママ）」とつづった。

直筆のメッセージも投稿。「SHUNSUKE事で大変恐縮ですが 私ローマ字でSHUSUKEことSHUNSUKEは、バラのように可憐でひまわりのように明るい、素敵な女性と出会い 恋におちましたので、結婚する事にしました。まだまだ蕾のSHUNSUKEを、いつも明るく支えてくれる素敵な女性ですので、一生かけて大切にします。この先 2人で力を合わせて お花畑のような、素敵な家庭を築いていきます。引き続き、応援の方よろしくお願いします」と記した。

SHUNSUKE（本名・加瀬部駿介）は大西翔と2012年「フレンチぶる」（当初はフレンチブル」を結成するも、2023年1月25日をもって解散。解散後はピン芸人として活動。今年7月に、コンビで所属していたケイダッシュステージとの再契約を報告していた。