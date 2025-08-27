49歳・坂下千里子、テニスの大会で優勝 芸能界からも祝福相次ぐ
タレントの坂下千里子（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。テニスの大会で優勝したことを報告した。
【写真あり】トロフィーを手に…坂下千里子、テニスの大会で優勝
坂下は、トロフィーを手に笑顔を浮かべた写真を添えて「優勝しちやった」「#初優勝#優勝#tennis#優勝トロフィー#ミックスダブルス#ほぼ相方のおかげ#ありがとう#対戦して頂いたチームの皆様ありがとうございました#時差投稿」などと投稿。渡辺満里奈、ユージ、中村仁美らから祝福が寄せられている。
テニス好きで知られる坂下だが、「坂下千里子テニスクラブ」（通称「STC」）として、定期的に芸能人仲間とテニスを楽しむ様子を投稿している。
【写真あり】トロフィーを手に…坂下千里子、テニスの大会で優勝
坂下は、トロフィーを手に笑顔を浮かべた写真を添えて「優勝しちやった」「#初優勝#優勝#tennis#優勝トロフィー#ミックスダブルス#ほぼ相方のおかげ#ありがとう#対戦して頂いたチームの皆様ありがとうございました#時差投稿」などと投稿。渡辺満里奈、ユージ、中村仁美らから祝福が寄せられている。
テニス好きで知られる坂下だが、「坂下千里子テニスクラブ」（通称「STC」）として、定期的に芸能人仲間とテニスを楽しむ様子を投稿している。