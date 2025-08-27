倉沢杏菜、朝ドラで“繊物工場の女工仲間”役 今秋『ばけばけ』に出演決定【コメント】
俳優の高石あかり（高＝はしごだか）が主演を務める第113作目となる2025年度後期（大阪制作）の連続テレビ小説『ばけばけ』。繊物工場の女工仲間・チヨ役として、倉沢杏菜の出演が決定した。連続テレビ小説初出演となる。
【写真】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。実在の人物である松江の没落士族の娘・小泉セツ（1868-1932）をモデルとしているが、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
倉沢が演じるのは、トキとともに雨清水家の織物工場で働く仲間。気立ての良いしっかり者。まっすぐな明るい女の子だが、それゆえに思ったことを正直に言ってしまうことも。同じく女工仲間・せん役に、安達木乃の出演も発表された。
2人の起用に、制作統括・橋爪國臣氏は「倉沢杏菜さんは、これまでさまざまなドラマで拝見し、その繊細なお芝居に魅了され、いつかご一緒したいと思っていました。安達木乃さんは、その明るさと温かさで、物語にかけがえのないぬくもりを与えてくれる方です。高石あかりさんと共に、倉沢さん、安達さんが織りなす織物工場では、厳しい時代の中にも、確かに存在する年相応の青春ときらめき、そしてささやかな喜びが満ちあふれています。三人が集うことで生まれる、みずみずしいシーンになっています」とコメントした。
このほか、岩谷健司、前原瑞樹、阿佐ヶ谷姉妹の出演も発表された。
■倉沢杏菜、コメント
チヨ役を演じさせていただきます、倉沢杏菜と申します。
憧れだった朝ドラの現場は毎日ワクワクして、本当に夢のような日々でした。
私が演じるチヨは、おトキ、おせんと共に織物工場で働いています。
一日の中に楽しみがあったり、時には疲れたり。武家社会の変化に翻弄されながらも、等身大の3人が元気いっぱい過ごしている姿に、私自身も勇気をもらい、前向きな気持ちになりました。
見てくださる方々の朝に少しでも笑顔をお届けできたら嬉しいです。
よろしくお願いします！
