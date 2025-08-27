お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気(39)が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。かつて共演していた人気お笑い芸人の性格をぶっちゃける場面があった。

岩井は同局で2019年に放送されていたトークバラエティー番組「ひねくれ3」に出演していたと回顧。MCは「南海キャンディーズ」山里亮太、「三四郎」小宮浩信と自身だったとし、内容は「ゲストが来て、成功者みたいな人が来るんですけれども、その人の話をちょっとひねくれたこと言いながら聞くみたいな」と説明した。

「それだけで稼いでるわけじゃないでしょ？」となどとひねくれたことを言っていたと回顧し、「これで分かりましたね。小宮さんと山里さん、あの2人は決定的に違うって。ひねくれ方が」と2人の性格について語った。

「僕は何かされたら、それやってくるんだったら立ち向かいますよって、全然ケンカしますよっていう感じの人間なんですけれども、あの2人は見えないところで靴隠したりするような」と表現。

MCのテレビプロデューサー佐久間宣行氏が「陰湿さが違うんだ」と感心すると、岩井は「あの人たちは陰湿なんですよ！自分だって気付かれないように、その人が不幸になればいいっていう」と力を込めた。

佐久間氏が「確かに岩井はその場で言い返すもんね。でも山ちゃんはラジオまで持ち帰るもんね」と応じて笑わせた。タレントの伊集院光も「そうだね。持ち帰ってから、こういうことされましてねっていう、被害者のとこに行きながらそこを言う感じができるかも」と話し、「俺もその方」と笑ってみせた。