Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ë¾·î¿µÂÀÏº¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÊ¿ÂôÍ´¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñºÇ½ªÀï¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£²£¶Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿Ë¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥æ¡¼¥´¡¦¥¬¥¹¥È¥ó¡ÊÊ©¡Ë¤ò£¶¡½£´¡¢£¶¡½£³¡¢£¶¡½£´¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Âè£²£³¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£±²óÀï¤Ç¥Ò¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¥Í¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò£¶¡½£³¡¢£¶¡½£´¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ë¾·î¤¬¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡µ»½Ñ¤Î¹â¤¤¥¬¥¹¥È¥ó¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°¸åº¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ÓÉÒ¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢Í×½ê¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î£²£²ºÐ¤Ï¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµö¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨¤À¡££³¥»¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¤Î£µÅÙ¤ò¾å²ó¤ë£¹ÅÙ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÆüËÜÃË»Ò¤Î¥Û¡¼¥×¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢£²²óÀï¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÊ¿ÂôÍ´¡Ë
½éÀïÆÍÇË¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÂ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½çÅö¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿Âçºä¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÂ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥ß¥¹¤·¤Æ»×¤ï¤º¥é¥±¥Ã¥È¤òÊü¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£Âç´¿À¼¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£