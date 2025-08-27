コンパクトなのにパワフル送風！部屋干しも空気循環もこれ一台！【アイリスオーヤマ】お手入れラクなDCモーター式サーキュレーターがAmazon限定で販売中！
部屋干しも空気循環もこれ一台！【アイリスオーヤマ】お手入れラクなDCモーター式サーキュレーターがAmazon限定で販売中！
コンパクトだけどパワフルな大風量のサーキュレーター。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、オールシーズン活躍。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥・部屋の換気・隣室への空気の送り込みなどに使うことも。前面カバーの取り外しに加えて、背面カバーも取り外せるので、お手入れが簡単。
5段階風量調整でより細やかな風量調節ができる。リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能。
