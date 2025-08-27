¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡Ä¡×29ºÐà¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¡Ä¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç
¡¡à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á(29)¤¬µï¼ò²°¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¹â±ß»û°û¤ß¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤ªÅ¹¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µï¼ò²°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿ÀÊ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê»Ò¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµï¼ò²°¤¤¤ë¤È¤«¥Þ¥¸¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤ÎÉ¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¤ªÅ¹¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÎÙ¤Ë¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿ì¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÈ²¬ÈþÊæ¤äºÚ¡¹½ï¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼'18-'19¡×¤Ëµ±¤¡¢à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖTC Candler¡×¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë19Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£