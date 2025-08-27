立憲民主党は26日、臨時の常任幹事会を開き、7月の参院選の総括を了承した。改選22議席から横ばいとなり、比例票で野党3番手だった結果を「事実上の敗北」と明記。執行部は「重大な危機感を持ち、抜本的な体制の見直しを行い、党改革を進めていく」とした。ただ、刷新人事の規模や時期、無党派層に支持を広げるための政策や社会像は具体的には示さなかった。

当初の総括案は参院選結果を「勝利することができなかった」などと記していたが、22日の両院議員懇談会で「選挙結果に対する危機感が足りない」などと異論が続出、「敗北」と書き込んだ。執行部の責任については「より重く大きな責任と判断が求められる」との記述に「抜本的な体制見直し」との表現を付け加えた。

敗因の一つに、若年層や投票率を上昇させた「新規投票者層」から「既存政党と見なされ、魅力と期待値のある選択肢に映っていない」点を挙げた。

今後の衆院選などに向け、「中道は外せない立ち位置だ」と確認。「生活不安に寄り添う具体策を発信できるよう取り組みを進めていく」と訴えた。さらに「立民が目指す社会像と合わせてリスクを恐れず明確に提示」すると付け加えた。

一方、無党派層を呼び込む政策や社会像の具体的な言及はなく、SNS（交流サイト）戦略も体制強化やアプローチ方法の検討などを進めるとの記述にとどめた。

野田佳彦代表は常任幹事会冒頭で「総括を踏まえ、体制強化、党改革についてステップを進める」と発言した。終了後に記者会見した小川淳也幹事長は、自身を含む執行部の引責辞任は「現時点はない」として、9月2日にも示される自民党の参院選総括などを踏まえる必要があると説明。体制見直しの時期や規模について「人事は野田代表の専権事項」と述べた。

党内では、企業・団体献金規制を巡る協議の設定などで石破茂首相への接近が見える野田氏の姿勢にも不満が渦巻く。議員懇談会では「与党に助け舟を出した」と批判も出た。党ベテランは「立民は政局を主導する主体性が見えず、埋没しかねない。執行部を刷新し、体制を整えるべきだ」と危機感をあらわにする。

だが党幹部は「執行部の責任論も、代表を代えろという強硬論はほぼない。議員も迷っており、トップを代えればいい問題じゃないことは皆分かっている」として、野田氏の下での「小幅人事」で局面打開するしかないとの見方を示した。

総括はSNS対策を重点課題としたが、落選した元職の一人は「SNSはちゃんとやった。党勢がなかったことに尽きる」と突き放す。党関係者は悲観的だ。「思い切った変化をしなければ、何を主張しても既存政党とひとくくりにされる」 （古川大二、坂本公司）