¡ÚÀ¾Éð¡Û±äÄ¹12²ó¥É¥í¡¼¡ÄÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬Ã²¤¤¤¿Ìµ»àËþÎÝ¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¡¦À¾Éð¤Ï£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£²¡½£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¡££³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡¢»Ä¤ê£³£°»î¹ç¤Ç£¶¡¦£µ¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë£¸Åê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À£´»þ´Ö£±£¶Ê¬¤Î¾ÃÌ×Àï¤Ï¡¢£·²ó¤Î¹¶ËÉ¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£³ÇÔ¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼êÀèÈ¯¡¦Ã£¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¹¶¤áÎ©¤Æ³°ºê¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¢¸Å²ì¡¢¤½¤·¤Æ£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë°ì·³Éüµ¢¤·¤¿¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Î£´Ã±ÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤Ãå¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¡¢µå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¡£°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÏÁê¼ê£²ÈÖ¼ê¡¦¶Ì°æ¤Î½éµå¡¢¹â¤á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Àõ¤¤º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¸åÂ³¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º·ë²Ì¡¢¤³¤³¤ÇÄÉ¤¤±Û¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±äÄ¹Àï¥É¥í¡¼¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°Åª¤Ë¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£·²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤¦£±¡¢£²ÅÀ¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤½¤³¤ÎÌµ»àËþÎÝ¤ÇÀ»Ìï¤Î½éµå¡¢¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÏÉôÀ»¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏÉôÀ»¤Ï¡ÖÄã¤á¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¥²¥Ã¥Ä¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ°¡Ê¤Î¥±¡¼¥¹¡Ë¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤á¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Å¤¤µå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£°¤¤»þ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÈè¤ì¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀµÇ°¾ì¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â£¸¤Ç£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤¬ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅÏÉôÀ»¤é¼ã»â»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤«¡£ºÆ·ú¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£