¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£´£´¡Ë¡Û£±£¹£¸£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î£²½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Î£±£±·î£±£²Æü¤Ë¡¢»ä¤Ï¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹»ä¤ÎºÊ¤È¤Îµó¼°¡¢ÈäÏª±ã¤ò¿¦¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿·¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ï¥Ï¡¼¥×ÁÕ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍýÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Ï¡¼¥×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏºÊ¤ÎÉã¤ÏÅÔÆâ¤Ç·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸å¡¢¿·µï¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇµÁÉã¤ÎÎÏÅº¤¨¤â¤¢¤ê¡¢ÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤Ëµï¸õ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÀÀ¸³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤ËÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤»¤º¥¢¥Þµå³¦¤Ë»Ä¤ì¤ÈÏ¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿»³ËÜ±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×Áí¿ã¤ÎÄéµÁÌÀ¤µ¤ó¤ÏÍè¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾·ÂÔ¾õ¤Ï½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Äé¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Þ¤¤¤È½ÐÀÊ¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çÉÐ¤Ï»³ËÜ±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦ÌøÀî¹â´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÀº°ì¤µ¤ó¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÎëÌÚµÁ¿®¤µ¤ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀÐ»³·ú°ì´ÆÆÄ¤ÈÆüËÜµå³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÇÚÊý¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤¢Ä¹¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£¤É¤Î´é¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î±ã²ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤È¤¤¤¨¤ÐÅö»þ¤ÏÅìÍÎ°ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ä¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¾å»Ê¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡È¿¦¸¢ÍðÍÑ¡É¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬³«¶È¤·¤¿£¸£²Ç¯¤Îº¢¤Ë¤ÏºåµÞ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Æ£°æ¹¯Íº¤È°ì½ï¤ËÃó¼Ö¾ì¤Î°ÆÆâ·¸¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ê¤ó¤«¤â¡¢Åìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃó¼Ö¾ì¤Î°ÆÆâ·¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤âÂç¤¤¯¤ÆÂÎÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¤ÏÂç°ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÎÆÃÅùÀÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤òÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖÃæ²Ú¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§¼°¤ò¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤â·Êµ¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£