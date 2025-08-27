【東北天気】東北日本海側北部では大雨となっている所も 27日夜遅くにかけて土砂災害などに厳重に警戒 今後の東北の天気を画像で 気象庁
東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となっている所があります。２７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、２７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が日本海にのびています。低気圧は、２７日はオホーツク海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。
このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
［雨の予想］
２７日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ５０ミリ
東北太平洋側 ４０ミリ
２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側 １００ミリ
東北太平洋側 ８０ミリ
［防災事項］
東北日本海側北部では、２７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
また、東北地方では、２７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■東北・全国の今後の天気
