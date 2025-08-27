東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となっている所があります。２７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、２７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が日本海にのびています。低気圧は、２７日はオホーツク海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

［雨の予想］

２７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １００ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、２７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、東北地方では、２７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の今後の天気

