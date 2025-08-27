２６日に放送されたＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」では人気企画のクレーンゲームのチャレンジを放送し、藤田ニコルが８カ月ぶりに登場。ニコルの高校時代の部活も明らかになった。

この日は人気の「ビリビリクレーン攻略で１００万円」企画を放送。１０００円で４台のクレーンゲームを成功させると１００万円を獲得できるビリビリクレーンゲームに挑戦できる。

ニコルは８カ月ぶりにこの企画に登場。ここでニコルについて、高校時代はクレーンゲーム部の部長だったと紹介。これにはスタジオからも「ええ〜！いい高校」などの声が上がった。

ニコルはさすがクレーンゲーム部元部長だけあって、最初の１台目から成功。８カ月ぶりの出場となったことも「８カ月引きずっていた」と前回の失敗を後悔していたというが、今回はあのちゃんも応援にかけつけ前向きに。「クレーンゲーム部に入っていた身としては、こんなに楽しいというのを思い出しに来た」といい、見事ファイナル進出を決めた。

だが、ビリビリクレーンでは１００万円をぶら下げたクレーンが揺れまくり、あっけなく失敗。あのちゃんからは「メンタルを鍛え直しましょう」と言われ、うなだれていた。