「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「大きなごみ袋の中は小さな袋でごみをまとめてくれていると清掃員は助かります」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「大きなごみ袋の中は小さな袋でごみをまとめてくれていると清掃員は助かります」と投稿。









続けて「圧縮板に挟まれると風船のようにごみ袋が破裂するので、ごみが散らばってしまいます」「小さな袋に入っていると安心です」と呼びかけました。











さらに、「ちなみに青い矢印は↓」と、滝沢さんが示したのは、可燃ごみをまとめた大きなごみ袋の中に入れられた、紙の空き箱。









この紙の空き箱について滝沢さんは、「薬の箱でメタリックな仕様だったので、古紙回収の雑がみとしては再生しにくいものだったので、偶然かもしれませんが可燃ごみで大正解です！」とコメント。さらに、このごみ出しをした人について、「知っていて、意図的に可燃ごみに入れていたらごみ博士です！」と綴っています。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。

※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】