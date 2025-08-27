大人気のラブブが欲しい！POP MARTの入店整理券の抽選で気をつけたいこと

いま大人気の中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」。日本では首都圏、大阪に直営店がありますが、連日行列ができています。

事前予約申し込み（抽選）による入店整理券の配布を実施している日時もあります。新商品や人気アイテムをゲットしたい人は、整理券による来店がおすすめです。

入店可能時間は当選時にわかる

整理券の抽選は不定期で実施されています。POP MART JAPANのXアカウント（＠POPMARTJapan）やインスタグラムアカウント（＠popmartjp）で告知があるので、情報が欲しい人はフォローしておきましょう。抽選期間は短いので、こまめなチェックを推奨します。

抽選は、電子チケットサービス「LivePocket」を通して行われています。事前に無料登録を済ませておくと、スムーズに抽選に参加できますよ。

直近では、2025年8月24日12時0分から25日12時0分まで、整理券の抽選の応募を受けて付けていました。対象は29日から9月3日までの一部日時です。

＜首都圏＞

原宿本店

渋谷マグネットby109店

渋谷PARCO店

池袋PARCO店

DiverCity店

埼玉レイクタウンmori店

成田空港第二ターミナル店

＜大阪府＞

心斎橋PARCO店

天王寺MIO店

梅田大丸店

関東（首都圏）と関西（大阪）で抽選枠が異なります。たとえば、22日に「原宿店」を応募した場合、22日はほかの首都圏の店舗の抽選には参加できません。同日でも関西の店舗には応募できます。

抽選結果は登録したメールアドレスに届きます。また、「LivePocket」でも抽選状況を確認できます。

当選した場合、整理番号が割り振られます。番号によって入店できる時間帯が決まっています。どの時間帯が当たるかわからないので、半日予定を開けておく必要があります。

入店できても、ほしいアイテムの在庫が残っているとは限りません。早めの整理番号が当たったら"超ラッキー"ですよ。

9月6日に大阪エリア最大級の店舗が誕生

入店整理券は、新商品の発売タイミングで配布される傾向があります。新商品を当日に買いたい人は、まずは整理券を入手することが重要。また、人気商品も整理券の対象日時に販売される場合が多いです。

いま特に人気が高いのは、「THE MONSTER（ザ・モンスターズ）」シリーズの「LABUBU（ラブブ）」。ガールズグループ「BLACKPINK」のリサさんのSNS投稿が人気に火を付けたといわれています。

ザ・モンスターズは、北欧の森に住む小さくて遊び好きな妖精たちのシリーズです。ラブブは好奇心旺盛で活発な妖精で、サイズは一般的な家猫ほど。少しだけいたずら好きですが、無邪気で純粋な心を持っています。

また、ポップアップショップや新店舗オープンの際にも、入店整理券の抽選が行われる傾向があります。9月6日には、大阪エリア最大級の店舗「大阪なんば店」（大阪市中央区道頓堀1丁目9-5）がグランドオープンします。当面の間は、入店整理券の抽選を実施する予定です。大阪周辺の人は、Xやインスタグラムでの続報を待ちましょう。

