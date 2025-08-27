橋本環奈、鈴木福は「初対面から親しみやすすぎて、『福ちゃーん！』みたいな」
女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。映画で初共演した鈴木福（21歳）について「初対面から親しみやすすぎて、『福ちゃーん！』みたいな」と、家族のような親しみやすさがあったと語った。
橋本はこの日、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開）の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。映画で初共演した、俳優・鈴木福がインタビュアーを務めた。
橋本は鈴木について「（テレビで）私はもうずっと見てたから、家族のような（笑）。初対面から親しみやすすぎて、『福ちゃーん！』みたいな」と話し、鈴木は「たしかに。そうだった」と頷く。
そして、橋本は「私、なんでこんなに仲良いんだろう？ と思って」「朝、やっぱり（ZIP！で）福ちゃん見ると,『きょうもがんばろう』って思う。ありがとね、朝の番組に出てくれて。本当にありがとう」と感謝を伝え、鈴木は「逆にそう言ってくれて、本当に嬉しいです」と恐縮した。
橋本はこの日、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開）の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。映画で初共演した、俳優・鈴木福がインタビュアーを務めた。
そして、橋本は「私、なんでこんなに仲良いんだろう？ と思って」「朝、やっぱり（ZIP！で）福ちゃん見ると,『きょうもがんばろう』って思う。ありがとね、朝の番組に出てくれて。本当にありがとう」と感謝を伝え、鈴木は「逆にそう言ってくれて、本当に嬉しいです」と恐縮した。